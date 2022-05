"Tal como fez recentemente, quando no dia 08 de maio esteve na cerimónia da Liga dos Bombeiros Portugueses, no Porto, o Presidente da República reconhece, de novo, publicamente, a dedicação e o empenho que caracterizam o setor dos bombeiros em Portugal", pode ler-se numa nota publicada na página da Internet da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa associa-se, assim, às comemorações do Dia Nacional do Bombeiro e recorda "a consideração e o apreço" que é devido às bombeiras e bombeiros "pelo seu contributo ímpar para a segurança e bem-estar dos portugueses, através da realização do seu largo espetro de missões".

Foi precisamente por esse motivo que o chefe de Estado atribuiu à Liga dos Bombeiros Portugueses o título de Membro Honorário da Ordem do Infante D. Henrique, na cerimónia de dia 08 de maio, tendo então justificado a condecoração pelo "prestígio" e "abnegação" conhecidos e respeitados no estrangeiro.

"Hoje, porque sei do prestígio que tendes lá fora. A vossa abnegação é conhecida e é respeitada. Eu vi elogiá-la a chefes de Estado e chefes de Governo dos países mais diversos e de forma especial nos últimos anos, por causa dos fogos que nos atormentaram e da capacidade de apoiar no combate à pandemia [de covid-19]. Vou hoje entregar, impor, o estandarte da Liga Portuguesa dos Bombeiros, a Ordem do Infante Dom Henrique", anunciou, então, Marcelo Rebelo de Sousa.

A condecoração, explicou na ocasião, significa que o Presidente da República "não se esquece de que é há décadas dirigente de uma associação humanitária de bombeiros, que não se esquece que como autarca testemunhou a coragem dos bombeiros numa metrópole urbana como num pequeno e pobre município rural".

