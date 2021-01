Durante a visita, Filipe Nyusi vai reunir-se com o seu homólogo da Tanzânia, John Magufuli, sendo o "principal tema de trabalho a conjugação de esforços para fazer face, com eficácia, ao fenómeno do terrorismo que tem afetado os dois países, com impactos na região", refere-se no comunicado da Presidência moçambicana.

"Debruçar-se-ão igualmente sobre matérias de interesse mútuo, visando impulsionar a cooperação a todos níveis e domínios, para o bem-estar dos respetivos povos", acrescenta-se no comunicado, avançando-se ainda que a visita surge a convite de Presidente da Tanzânia.