"Saudamos os jovens ao serviço das Forças de Defesa e Segurança que dão tudo de si, incluindo a própria vida, em defesa da soberania nacional e do povo perante as investidas dos terroristas e de homens armados no norte e centro do país", disse Filipe Nyusi, citado numa mensagem da Presidência moçambicana por ocasião do dia Internacional da Juventude, que se assinala hoje.

Em alguns pontos do Norte e Centro de Moçambique, especificamente em Cabo Delgado, Sofala e Manica, grupos armados têm protagonizado ataques contra viaturas civis, autoridades e aldeias.