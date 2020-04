Foram promovidos à patente de adjunto do comissário da polícia, os oficiais da Polícia da República de Moçambique (PRM) Lurdes Espada, Inácio Dina, Assane Nyito, Ania Mussa e João Nhanombe.

Noutro despacho presidencial, o capitão-de-mar-e-guerra Aníbal Chefe foi promovido ao posto de Comodoro.

As promoções surgem depois de o chefe de Estado de Moçambique determinar a passagem à reserva do primeiro adjunto do comissário da polícia, Filipe Dias, assim como dos oficiais generais Benigno Jonasse, Cornélio Manguko, Zacarias Cossa e Francisco Almeida.

As mexidas ocorrem num momento em que as Forças de Defesa e Segurança apontam como principal desafio os ataques de grupos armados em Cabo Delgado, incursões que já provocaram pelo menos 400 mortos desde outubro de 2017 e são classificadas por organizações internacionais como uma ameaça terrorista.

Na quinta-feira, o Conselho Nacional de Defesa e Segurança (CNDS) de Moçambique assumiu, pela primeira vez, que o país enfrenta uma "agressão externa perpetrada por terroristas".

