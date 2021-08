"O Programa Nacional Industrializar Moçambique, através do seu modelo operacional, propõe-se a contribuir para o aumento da produção industrial nacional com peso no PIB, de preferência fazendo uso da matéria-prima local", disse Filipe Nyusi, durante cerimónia de lançamento do programa.

Além de aumentar a produção industrial, com o programa o Presidente de Moçambique espera que se substituam as importações e se incrementem as exportações de produtos industriais no país, criando mais postos de emprego.

Segundo Nyusi, uma das metas do programa é também o financiamento, por ano, de 100 milhões de dólares (85 milhões de euros) em projetos do setor, um investimento que se pretende fazer durante 10 anos.

De acordo com dados oficiais, o setor da indústria tem um contributo de 8,4% no Produto Interno Bruto (PIB), tendo a capital moçambicana, Maputo, 37% das empresas, seguida de Sofala, no centro, com 18%.

