Trata-se de um projeto financiado por fundos do Estado, no âmbito do programa quinquenal que prevê a expansão da rede elétrica para todos os postos administrativos do país até 2024, indica uma nota da empresa Eletricidade de Moçambique (EDM).

"A energia elétrica ocupa o lugar central no contexto dos programas de edificação de infraestruturas no país, uma vez que tem potencial para acelerar a economia e gerar emprego", refere a nota, citando o chefe de Estado moçambicano durante a inauguração.

O projeto inclui 13 quilómetros de linha de média tensão e cinco quilómetros de rede de baixa tensão, bem como três postos de transformação e 100 candeeiros de iluminação pública.

Na província de Gaza, no sul de Moçambique, dos 45 postos administrativos existentes, a EDM já cobriu pelo menos 39, segundo dados da companhia elétrica.

Recentemente, o chefe de Estado moçambicano assinalou que até finais de dezembro de 2021, o país tinha 44% da população com acesso a eletricidade e o objetivo é atingir 64% até 2024.

EYAC // PJA

Lusa/Fim