A intervenção está marcada para as 19:00 (18:00 em Lisboa), numa altura em que o país regista um abrandamento do número de mortes e casos.

Moçambique registou oficialmente um total de 19 mortes por covid-19 desde o início de maio, uma redução de quase metade em relação ao mesmo período de abril, segundo o Ministério da Saúde (Misau).

A última intervenção do chefe de Estado aconteceu a 25 de abril, altura em que Nyusi anunciou um alívio parcial de restrições: reinício do campeonato nacional de futebol, mas sem público, e retoma de celebrações religiosas e outras reuniões com lotação até 30%.

Foi também autorizada a reabertura de casinos, museus, teatro, cinemas, auditórios e outros espaços similares com lotação limitada.

"O progresso que alcançámos no controlo da pandemia da covid-19 é uma conquista que resulta do esforço e do sacrifício coletivo dos moçambicanos, no entanto, ainda não podemos baixar a guarda", referiu na altura.

Moçambique tem um total acumulado de 833 óbitos e 70.636 casos, dos quais 97% recuperados e 16 internados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.475.079 mortos no mundo, resultantes de mais de 167,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.021 pessoas dos 845.840 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

