Leda Florinda Hugo foi nomeada por Filipe Nyusi em janeiro, no âmbito da formação do seu executivo para um novo mandato após a vitória nas eleições de outubro do último ano.

Engenharia agrónoma, Leda Florinda Hugo foi, em 2010, vice-ministra da Educação, além de ter ocupado vários cargos na direção da Universidade Eduardo Mondlane, a mais antiga do país.