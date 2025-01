"Precisamos de um sistema judicial que seja eficiente, transparente e que combata com vigor todas as formas de corrupção e injustiça", apelou Daniel Chapo, após conferir posse a Mateus Saize.

Chapo pediu ao novo governante ações para a promoção de um Estado de Direito e garantias de acesso à Justiça aos moçambicanos, indicando que é um dos caminhos para garantir a paz no país.

"Lanço o repto de liderar com integridade e trabalhar para restaurar a confiança dos cidadãos nas instituições públicas e no sistema de administração da justiça, em particular", referiu o Presidente moçambicano.

Dentre várias funções, Mateus Saize foi juiz conselheiro do Conselho Constitucional com início de funções em 2014.

Ao novo ministro, Daniel Chapo pediu ainda ações para a manutenção de um diálogo com diferentes confissões religiosas na busca de "harmonia social".

"Os diferentes grupos religiosos devem ser parceiros fundamentais do Governo na promoção da paz, bem-estar e desenvolvimento nacional sustentável", recomendou o Presidente de Moçambique.

Ainda hoje, o Presidente moçambicano nomeou e conferiu posse aos secretários de Estado para províncias e cidade de Maputo, sendo que as mesmas incluem Silva Livone para Niassa, Fernando Bemane de Sousa para Cabo Delgado, Cristina Xavier Mafumo para Tete, Lourenço Lindonde para Manica e Vicente Joaquim para a Cidade de Maputo.

Foram igualmente nomeados Avelino Muchine para Zambézia, Cecília Gerónimo Francisco Chamutota para Sofala, Plácido Pereira para Nampula, Bendita Lopes para Inhambane, Jaime Neto para Gaza e Henriques Bongence para a província de Maputo.

Chapo pediu aos novos secretários de Estado de províncias a promoção de diálogo entre vários estratos sociais para a promoção da unidade nacional, visando assegurar a participação dos cidadãos nos processos de tomada de decisões.

"A fraca atuação do Estado em prover serviços básicos em algumas partes do território nacional poderá contribuir para a falta de confiança do cidadão nas instituições públicas", avisou Chapo aos empossados, pedindo aos mesmos a promoção da "tolerância" para a estabilidade social.

PYME // JMC

Lusa/Fim