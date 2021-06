PR moçambicano deve falhar Jogos Olímpicos em solidariedade

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, não deverá participar na abertura dos Jogos Olímpicos no Japão em solidariedade para com as vítimas da violência em Cabo Delgado, norte do país, anunciou o secretário de Estado do Desporto.