"A Medalha Veterano da Luta de Libertação de Moçambique é atribuída pelo chefe do Estado a cidadãos nacionais em reconhecimento da sua participação ativa na luta de libertação da pátria moçambicana, nas frentes da luta armada ou clandestina, do combate diplomático ou da informação e propaganda, da batalha pelo triunfo da independência", refere uma nota de imprensa da Presidência moçambicana.

No total, segundo o documento, 916 pessoas de todas as províncias do país serão condecoradas pelos secretários de Estado, em eventos que vão decorrer no dia 07 de setembro.

Segundo o comunicado, a medalha visa reconhecer ainda os "esforços abnegados tendentes a valorizar as conquistas da independência nacional" de cidadãos moçambicanos.

No dia 07 de setembro, um feriado nacional, Moçambique assinala o 46.º aniversário dos acordos de Lusaca, em que Portugal reconheceu o direito de Moçambique à independência e em que acordou a transferência de poderes com a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).

A luta de libertação de Moçambique começou em 1964 e terminou oficialmente com a proclamação da independência do país, em 1975.

