"A contribuição impecável do Presidente Nkurunziza, o seu forte talento, inteligência e vigor na luta pela melhoria da vida dos seus compatriotas e pela prosperidade da República do Burundi, tornaram-no um modelo na arena política do seu país", referiu Filipe Nyusi na nota tornada pública.

"Profundamente consternado, tomei conhecimento da morte inesperada, por motivo de doença", acrescentou.