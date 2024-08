Sissoco Embaló visitou hoje as instalações da ANG, do jornal 'No Pintcha' e da Imprensa Nacional (INACEP), para constatar a "situação real" dos edifícios, dos equipamentos e dos funcionários.

O Presidente guineense afirmou que quando pretende ter informações oficiais de outros países consulta as agências de notícias e quer que o mesmo passe a acontecer com a ANG.

"Se eu quiser ler algo sobre Angola vou à Angop, sobre a Rússia vou ao TAS, em Portugal é na Lusa. É da mesma forma que temos de fazer esforços para que a ANG seja como a IRNA, TAS, ANGOP, Lusa, Reuters, France Press, como todas as agências", declarou.

O Presidente guineense afirmou que não se pode ter informações credíveis e de Estado nas redes sociais.

Umaro Sissoco Embaló disse que pretende ver a ANG a estender as suas atividades para além de Bissau e que esteja equipada para que outras agências possam consultar as suas notícias.

Criada em 1975, a ANG opera atualmente apenas em Bissau com "muitas dificuldades", de acordo com o diretor-geral, o jornalista Salvador Gomes, que referiu, nomeadamente, a falta de equipamentos modernos.

A Lusa assinou em outubro de 2023 um protocolo de acordo para a capacitação dos jornalistas da ANG, bem como a troca de serviços noticiosos.

Na ocasião, o diretor da ANG apelou para, à luz do protocolo com a Lusa, ser reforçado o ensino da língua portuguesa aos profissionais da agência guineense.

Em relação à Imprensa Nacional -- INACEP, o Presidente guineense disse ter ficado impressionado e ressentido, porque, "afinal, a Imprensa Nacional tem todas as condições" para imprimir "todos os documentos".

"É lamentável que a lei que diz que todos os documentos do Governo e do Estado devem ser impressos na INACEP não esteja a ser respeitada. É mesmo por uma questão de segurança do Estado", afirmou.

O Presidente prometeu ainda hoje convocar o ministro das Finanças, Ilidio Vieira Té, para abordar a situação dos órgãos de comunicação públicos visitados, e, na segunda ou na terça-feira, anunciou que dois membros do Governo devem visitar as mesmas instalações.

"Temos de dinamizar os órgãos de comunicação social públicos. É para breve", disse Sissoco Embaló, quando questionado sobre atrasos salariais nalguns dos órgãos que visitou e onde disse ter constatado "grandes problemas", como o facto de os funcionários da INACEP estarem há 24 anos sem descontos para a Segurança Social.

O Presidente guineense considerou inaceitável essa situação e criticou a política de "apenas pagar salário aos funcionários", sem olhar para outras obrigações.

MB // MLL

Lusa/Fim