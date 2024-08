A troca de Nicolau dos Santos por Dionísio Cabi é uma das várias mexidas operadas por Sissoco Embaló no Governo de iniciativa presidencial, sob proposta do primeiro-ministro, Rui Duarte de Barros, anunciadas através de decretos presidenciais.

Dionísio Cabi e Nicolau dos Santos são ambos dirigentes do Partido da Renovação Social (PRS), embora de alas antagónicas, uma que apoia Embalo e outra hostil ao chefe de Estado guineense.

A ala a que pertence Cabi, os chamados Inconformados com a direção do PRS, já se posicionou para um apoio de Umaro Sissoco Embaló para um segundo mandato presidencial.

Um outro dirigente da ala do PRS que apoia Embaló e que entra para o Governo é o piloto naval, Pedro Tipote, que assume a pasta da Saúde Pública, vaga desde junho, quando o anterior titular, Domingos Malú, pediu a demissão.

Malu saiu do Governo em obediência ao repto da direção do PRS, desavinda com Embaló, no sentido de todos os militantes do partido abandonarem o executivo.

Pedro Tipote é o secretário-geral da ala do PRS leal ao Presidente guineense.

Também dirigente do PRS da ala leal à Umaro Sissoco Embaló, Mónica Buaro, transita da secretaria de Estado da Reforma Administrativa para Ministra da Administração Pública, Reforma Administrativa, Emprego, Formação Profissional e Segurança Social.

Até aqui leal à direção do PRS que não apoia Embaló, Abas Embaló, que ocupava a pasta de secretário de Estado da Gestão Hospitalar, deixa esse cargo para ser secretário de Estado do Plano e Integração Regional.

A remodelação do Governo afetou igualmente dirigentes do Movimento para a Alternância Democrática (Madem G-15), partido cofundado por Sissoco Embalo, mas com o qual se incompatibilizou.

Aristides Ocante da Silva, conselheiro do Presidente é agora Ministro da Administração Territorial e do Poder Local, no lugar de Marciano Silva Barbeiro, que passa para os Transportes, Telecomunicações e Economia Digital.

José Carlos Varela Casimiro, antigo ministro da Economia volta para o Governo para ser ministro da Energia, enquanto Florentino Fernando Dias, antigo secretário de Estado do Desporto, é agora novo ministro da Comunicação Social.

A antiga titular desta pasta, Conceição Évora, é agora a nova ministra da Cultura, Juventude e Desporto, e Fatumata Jau sai da secretaria de Estado do Plano e Integração Regional para ser a nova secretária de Estado da Cooperação Internacional.

O jurista Nelson Moreira é o novo secretário de Estado das Comunidades, lugar deixado vago, desde sábado, quando o Presidente guineense demitiu Cipriano Mendes Pereira, que se posicionou ao lado da ala do Madem que o não apoia.

As mexidas no Governo igualmente englobam as pastas assumidas por dirigentes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que apoiam Embaló.

Aly Hijazy, antigo secretário nacional do PAIGC deixa o ministério da Administração Pública, Reforma Administrativa, Emprego, Formação Profissional e Segurança Social para a dos Combatentes da Liberdade da Pátria.

José Carlos Esteves sai do ministério dos Transportes, Telecomunicações e Economia Digital para ser ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo.

O Partido Luz também faz parte do Governo de iniciativa presidencial com dois dirigentes.

Nancy Alves Cardoso transita da pasta de secretária de Estado da Cooperação Internacional para a recém-criada secretaria de Estado da Cultura, enquanto o presidente do partido, Lesmes Monteiro, entra para o executivo como secretário de Estado da Juventude.

Também entrou para o Governo Fernando Mendes, líder da Resistência da Guiné-Bissau, para ser secretário de Estado da Reforma Administrativa.

Maimuna Baldé é a nova secretária de Estado da Gestão Hospitalar, embora não se lhe conheça filiação partidária.

