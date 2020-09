Alfredo Lopes é embaixador de carreira, mas que nunca representou o país no exterior. Atualmente, com 67 anos, desempenhava as funções de inspetor-geral no ministério dos Negócios Estrangeiros.

Antigo jornalista e diretor da Radiodifusão Nacional (RDN), o novo embaixador guineense na Rússia é formado em direito em França.