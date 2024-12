Umaro Sissoco Embaló, que realiza uma visita oficial de três dias ao Cazaquistão, reuniu-se hoje com o presidente daquele país asiático, Kassym-Jomart Tokayev.

Num discurso no palácio presidencial cazaque em Astana, o Presidente guineense disse reconhecer os esforços de Tokayev na aproximação do seu país ao continente africano no seu todo.

"É nesse espírito que vim a Astana para reafirmar, reforçar a amizade e cooperação entre a Guiné-Bissau e o Cazaquistão", país que Sissoco Embalo considera estar a registar "sucessos marcantes" no aspeto social e económico.

O Presidente guineense, em declarações disponibilizadas aos jornalistas pela presidência, notou que "apesar da distância geográfica" entre os dois países, os dois chefes de Estado, que abordaram a situação internacional, concordaram sobre a resolução pacífica de conflitos para preservar a paz mundial e reforçar a concertação a nível das Nações Unidas.

Umaro Sissoco Embaló e Kassym-Jomart Tokayev defendem a mesma visão sobre a necessidade de haver medidas de proteção ao planeta e ainda da promoção de "mais" igualdade e concertação entre as nações.

