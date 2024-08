Umaro Sissoco Embaló deslocou-se hoje pessoalmente até à sede do Fundo Rodoviário, instituição ligada ao Ministério das Obras Públicas, para pagar aquele imposto relativo a cinco das suas viaturas pessoais.

"Estas viaturas são minhas, não são do Estado, vim pagar o Fundo Rodoviário, enquanto cidadão Umaro Sissoco Embaló", defendeu o chefe de Estado guineense.

O Fundo Rodoviário é um imposto pago pela utilização de estradas e pontes públicas, mas que nos últimos anos tem sido negligenciado pelos cidadãos devido ao mau estado das principais vias de acesso no país.

O Presidente guineense afirmou que esta situação foi alterada devido às intervenções feitas pelo seu Governo em várias zonas do país, nomeadamente, disse, em Bissau.

"Se o cidadão Umaro Sissoco Embaló, que é Presidente da República, pagou o Fundo Rodoviário, não existe nenhum outro cidadão que não vai pagar", avisou.

A medida isenta apenas ambulâncias dos hospitais e de agentes das forças de defesa e segurança, em missão de serviço, observou.

O Presidente guineense instou a direção do Fundo Rodoviário a reativar, a partir de quarta-feira, todas as portagens que existem no país, atualmente desativadas.

"Nem que seja um general, se estiver no seu carro particular tem de pagar", afirmou Umaro Sissoco Embaló.

MB // JMC

Lusa/Fim