"Recomendo à ministra da Justiça para que não me traga nenhuma proposta de indulto a quem assassinar alguém, traficante de droga ou quem praticar corrupção", declarou Sissoco Embaló.

O Presidente guineense falava, em crioulo, no ato da abertura do ano judicial, no palácio da Justiça, a convite da ministra Maria do Céu Monteiro.

"Nunca vou indultar essa gente até deixar de ser Presidente deste país", avisou, referindo-se à habitual diligência da ministra da Justiça por ocasião do final do ano.

Embaló voltou a reforçar o seu apelo no sentido de a justiça funcionar no país para que a lei possa imperar, disse.

"Quando não há justiça numa sociedade significa que é uma sociedade doente onde impera a lei do mais forte", observou o Presidente guineense.

Sissoco Embaló afirmou que só é Presidente da Guiné-Bissau porque existe justiça no país, caso contrário, notou, todos poderiam pegar em armas para assumir o lugar.

O chefe de Estado guineense exortou a ministra da Justiça, o Procurador-Geral da República, Bacari Biai, e o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Lima André, a concertarem-se, "mesmo que seja à volta de uma mesa de café".

"Se falarem entre vós significa que o Estado está bem", apelou Sissoco Embaló, admitindo, contudo, a separação de poderes.

