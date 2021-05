Numa carta dirigida ao Presidente da República do Gana e presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), Nana Akufo-Addo, a propósito do 46.º aniversário daquela organização regional africana, Jorge Carlos Fonseca reafirma "o compromisso de Cabo Verde com os objetivos de integração económica prosseguidos" pelos Estados-membros.

"Nesta oportunidade, reafirmo, uma vez mais, a nossa firme vontade de densificarmos mais a integração regional, buscando formas cada vez mais virtuosas de circulação de pessoas e bens, de convergência técnica e normativa e económico-financeira, bem como da defesa dos valores da Paz, Liberdade e Democracia, em prol do Desenvolvimento económico e social harmonioso dos nossos países e tendo em atenção os problemas específicos de cada Estado membro, especialmente os Estados Insulares, como é o caso de Cabo Verde", destacou igualmente o Presidente cabo-verdiano.

Criada em maio de 1975 pelo Tratado de Lagos, a CEDEAO é composta por 15 países situados na região da África ocidental -- Cabo Verde, enquanto arquipélago, é o único sem fronteira terrestre com os restantes -- e que partilham simultaneamente laços culturais e geopolíticos, mas também interesses económicos comuns.

Jorge Carlos Fonseca acrescenta na missiva que esta data é também uma ocasião para a reflexão: "No sentido de traçarmos um futuro, cada vez melhor, e de aumentar a eficácia das nossas estratégias de reforço da democracia, Estado de Direito, integração e de desenvolvimento, tendo em vista as justas aspirações dos nossos povos à paz, estabilidade, segurança e a um desenvolvimento que propicie o bem-estar para todos".

Além de Cabo Verde, que aderiu à organização em 1976, integram a CEDEAO o Benim, Burquina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

