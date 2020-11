Segundo o programa da visita divulgado à imprensa, Bah N'Daw janta no domingo com o Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló e na segunda-feira participa na cerimónia de trasladação dos restos mortais do antigo chefe de Estado guineense João Bernardo "Nino" Vieira para a Amura, sede do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau e onde estão já sepultados os antigos presidente guineenses Malam Bacai Sanha e Kumba Ialá.

Do programa de visita para segunda-feira, consta também uma reunião de trabalho com o Presidente guineense e um encontro com a comunidade do Mali residente em Bissau.