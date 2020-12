"Em todo o país estão preparados e alertados, mas para coisas como essas ninguém está preparado porque são situações imprevisíveis em termos de danos. Teremos de ter cuidado e todos os que estão nas zonas de risco é melhor saírem", disse o Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, durante um encontro com quadros do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), em Maputo.

Em causa está um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de Moçambique sobre a possibilidade da tempestade tropical moderada Chalane entrar no canal de Moçambique na segunda-feira, podendo evoluir até ao ponto de tempestade tropical severa e atingir a costa moçambicana na quarta-feira, com destaque para as províncias de Zambézia e Sofala, no centro do país.