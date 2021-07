PR de Moçambique não participa na reabertura do Museu da Língua Portuguesa como anunciado

O Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, não participará da reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, na cidade brasileira de São Paulo, em 31 de julho, como anunciado, indicou a embaixada do país africano no Brasil à Lusa.