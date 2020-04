"Neste momento de consternação, gostaria de endereçar em nome do povo e Governo da República de Moçambique e no meu próprio as nossas mais sentidas condolências ao Governo e povo da RDCongo, sobretudo a nossa solidariedade com as famílias enlutadas e desejamos rápidas melhoras aos feridos", lê-se numa nota de Filipe Nyusi.

A chuva forte na RDCongo começou na quinta-feira, tendo afetado principalmente a província de Kivu do Sul, que ficou com cerca de 3.500 casas destruídas.