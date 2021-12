"Apelo a um grande 'djunta mon' [união] das famílias, das escolas, das igrejas e de toda a sociedade no combate da violência com base no género, em particular contra as mulheres e meninas", escreveu o chefe de Estado, em reação à morte de uma criança na ilha do Sal, em circunstâncias ainda por apurar.

José Maria Neves lembrou que na quinta-feira esteve numa cerimónia que assinalou os 16 dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra as Mulheres e defendeu que a violência contra as mulheres e meninas é um assunto candente em Cabo Verde e que envergonha a todos.

"Nove em cada dez vítimas da violência baseada no género são mulheres e, em algumas ilhas, a violência contra as crianças tem crescido muito nos últimos tempos", referiu, precisamente no dia que se comemora o 73.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

"É tempo de todos nós, órgãos de soberania, partidos políticos, igrejas, sindicatos, associações empresariais, ONG, famílias, enfim, a sociedade civil e política e os cidadãos assumirem de frente esse combate", apelou, considerando que o país tem de "eliminar essa mancha".

Sobre a morte da criança, o Presidente da República disse que as circunstâncias em que aconteceu o entristecem "profundamente".

"Estou desolado. Aguardo todos os esclarecimentos sobre mais este caso de violência contra crianças e adolescentes do nosso país. À família enlutada a minha solidariedade", terminou.

Uma adolescente que completou 13 anos na quinta-feira foi encontrada morta hoje na ilha do Sal, ainda por motivos desconhecidos, num caso que está a chocar a sociedade cabo-verdiana, estando também a circular informações que terá sido violada antes de supostamente ser assassinada.

A imprensa cabo-verdiana escreveu hoje que a criança desapareceu na quinta-feira no caminho entre a escola e a sua residência, tendo sido dada como desaparecida durante a tarde do mesmo dia, e o corpo foi encontrado hoje de manhã por um popular na zona de Monte Leão.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu que o Governo "tudo fará" para que a justiça seja feita, assim como está neste momento a prestar toda a solidariedade e apoio à família.

O ministro da Educação de Cabo Verde, Amadeu Cruz, mostrou-se "chocado" com a morte da aluna e deslocou-se à ilha do Sal prestar solidariedade do Governo e pessoal à família e à comunidade educativa do Sal.

Em comunicado, o Ministério da Educação informou que as autoridades competentes estão a investigar as circunstâncias e os contornos deste "trágico acontecimento" que abalou o país.

O caso chegou hoje ao parlamento cabo-verdiano, com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, a considerar o sucedido de "inqualificável" e o deputado do Movimento para a Democracia (MpD, no poder) João Gomes a confortar a família.

RIPE // JH

Lusa/Fim