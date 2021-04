Numa mensagem alusiva ao dia da elevação da vila da Praia à categoria de cidade, o chefe de Estado cabo-verdiano começou por sublinhar as responsabilidades que recaem sobre a "pequena metrópole" e o peso que ela tem a nível nacional, que a obriga a busca de soluções para os problemas antigos e os novos que vão surgindo no dia-a-dia.

"A concentração de várias estruturas médicas e sanitárias, hospitais, universidades, instituições públicas e privadas, etc, também colocam pressão nesta urbe, que cresce todos os dias, nos vários sentidos. Se aqui estão concentrados a maior parte dos recursos do país, também é aqui que a situação tende a complicar-se mais, a todos os níveis", considerou.

"Esta realidade obriga a um cuidado redobrado por parte das autoridades. Esta é a cidade que se transformou no ancoradouro de homens e mulheres de todas as ilhas e municípios. A busca por uma vida melhor faz chegar, permanentemente, novos habitantes, o que coloca novos desafios às autoridades", completou Jorge Carlos Fonseca.

Esta é a segunda vez que os praienses comemoram o dia da elevação da Vila a Cidade, ocorrida há 163 anos, numa situação de pandemia da covid-19.

Se no ano passado a cidade e o país estavam em estado de emergência, este ano está-se em estado de contingência, em período marcado pelo aumento de infetados, à semelhança de vários outros pontos do arquipélago.

Na sua mensagem, o Presidente fez votos para que as próximas comemorações deste dia decorram já num clima de normalidade e que os praienses possam olhar para este período, aliviados, e com a esperança e a confiança renovadas no olhar.

Com 23.181 casos de covid-19 acumulados em todo o arquipélago, só a Praia regista neste momento 10.078, dos quais resultaram 90 óbitos, 8.556 recuperados, um transferido e há 1.426 casos ativos.

A Câmara Municipal está a assinalar o dia da elevação à cidade com a realização de muitas atividades, que se estendem até 19 de maio, que é o dia do município da Praia.

A autarquia assumiu que está a comemorar o dia "num contexto singular, com o recrudescer atual da covid19 no país e particularmente na capital", mas garantiu que todas as atividades, desportivas, culturais, recreativas, políticas, estão sujeitas a possíveis alterações, conforme a evolução da situação da doença no município.

Localizada no litoral sul da ilha de Santiago, a então vila da Praia de Santa Maria surgiu em 1615, quando se deu o início do povoamento do planalto situado perto da praia de Santa Maria, oferecendo boas condições para ancoragem de navios.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.152.646 mortos no mundo, resultantes de mais de 149,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

