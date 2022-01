"Telefonei ao Dr. António Costa para felicitá-lo pela brilhante vitória nas eleições legislativas portuguesas", afirmou José Maria Neves.

"As relações entre Portugal e Cabo Verde são desde sempre excelentes. Espero que ainda galguem novos patamares para o benefício mútuo dos dois países", escreveu o chefe de Estado cabo-verdiano, numa mensagem publicada na sua conta oficial na rede social Facebook.

Também o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, recorreu ao Facebook para felicitar António Costa.

O PS é o partido mais votado, com 41,68% e 117 deputados (maioria absoluta) nas eleições legislativas de domingo, quando apenas faltam apurar os votos dos emigrantes.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD é o segundo partido mais votado com 27,80%, e 71 mandatos, pelas 01:00 de Lisboa (00:00 em Cabo Verde).

FAC // LFS

Lusa/Fim