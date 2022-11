"Eu penso que o mundo de hoje, extremamente caótico, muito incerto, muito complexo, depende das lideranças, a todos os níveis, lideranças governamentais, lideranças empresariais, nas diferentes organizações e sistemas existentes no país", defendeu Maria Neves, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, após participar na 3.ª edição da Cimeira Lusófona de Liderança.

Para o chefe de Estado, deve-se refletir, pensar e procurar que haja condições para o exercício efetivo da liderança, "uma liderança inclusiva, uma liderança transformadora é sempre muito importante, muito útil para os nossos países".

"Os líderes devem ser visionários, devem ser estrategas e catalisadores de processos de processos de mudança e, para isso, uma grande inteligência adaptativa, de poderem fazer a leitura das mudanças que estão a acontecer a um ritmo estonteante e poderem assim tomar medidas para garantirem respostas aos desafios que emergem todos os dias", completou.

O mais alto magistrado da Nação cabo-verdiano considerou ainda que os líderes devem ser capazes de dialogar com as novas gerações, "ser sempre atual", para evitar confronto de gerações.

"Quem estiver a exercer liderança tem que ter mente suficientemente aberta, uma grande liberdade de espírito, para poder fazer face às mudanças contextuais que são muito rápidas", defendeu, entendendo ainda que o líder tem de ter muita cultura geral e ter inteligência para ir fazendo adaptações e criando soluções inovadoras para as situações.

Para o chefe de Estado, debates como a Cimeira Lusófona de Liderança são sempre importantes, entendendo que o mundo precisa de luzes para fazer face a este "ambiente um pouco cheio de nuvens".

A cimeira decorreu em formato híbrido, 'online' e nos últimos três dias de forma presencial, com participações de 43 oradores de Cabo Verde, Portugal, Moçambique, Angola e Brasil.

Da agenda ainda hoje na ilha de São Vicente, José Maria Neves recebeu em audiência o presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves, visitou as novas instalações do Centro Nacional de Artesanato e Design (CNAD) e estará na Feira Internacional de Cabo Verde (FIC).

No sábado, o chefe de Estado vai ter audiências com a presidente da Assembleia Municipal de São Vicente, com os vereadores da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) e os do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e com o presidente da UCID.

A gestão da Câmara Municipal de São Vicente tem estado sob polémica, com uma situação de ingovernabilidade, com trocas de acusações constantes e o chumbo de várias propostas de parte a parte.

Augusto Neves, candidato pelo Movimento para a Democracia (MpD, no poder em Cabo Verde) foi reeleito nas eleições autárquicas de outubro de 2020 presidente da Câmara Municipal de São Vicente, mas sem maioria, necessitando do apoio dos três eleitos do PAICV e dos dois da UCID para governar, o que não tem acontecido.

Entretanto, os cinco vereadores da oposição entregaram no tribunal local um processo pedindo a perda de mandato do presidente da autarquia (que conta com mais três vereadores eleitos pelo MpD).

O Governo cabo-verdiano garantiu anteriormente que está a cumprir com as suas responsabilidades em relação à situação de ingovernabilidade na Câmara Municipal de São Vicente e chamou atenção para o princípio da autonomia do poder local.

Em junho, o Ministério da Coesão Territorial desencadeou um processo de averiguação que foi concluído em agosto, com recomendações ao município de São Vicente e também solicitou a intervenção do Ministério Público para anular deliberações tomadas anteriormente.

Com cerca de 75.000 habitantes, a ilha de São Vicente é considerada a capital cultural de Cabo Verde e a autarquia integra a cidade do Mindelo.

