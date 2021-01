"Para 2021, o Banco Mundial prevê a retoma da economia e projeta um crescimento do PIB [Produto Interno Bruto] na ordem de 5,5% para Cabo Verde. Este é um cenário verdadeiramente reanimador que nos estimula a continuar a arregaçar as mangas para que, gradualmente, a atividade económica possa ser retomada e possa atingir o ritmo do período antes da pandemia", escreveu o chefe de Estado cabo-verdiano na sua página oficial na rede social Facebook.

"A realização deste propósito está ao nosso alcance se houver determinação, paciência, clarividência e cooperação entre os atores sociais, económicos e políticos e, sobremaneira, um clima apaziguador entre os parceiros da concertação social", completou Jorge Carlos Fonseca.