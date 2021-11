A decisão consta de um despacho conjunto do Presidente da República, José Maria Neves, empossado no cargo em 09 de novembro, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, requisitando Jorge Tolentino, embaixador e quadro daquele ministério, para exercer, em comissão de serviço, as funções de Chefe da Casa Civil.

O despacho, publicado ao final do dia de quinta-feira, produz efeitos a 15 de novembro, lê-se ainda no documento, consultado hoje pela Lusa.

Jorge Tolentino, que estava a residir nos Estados Unidos da América, é natural da ilha de São Vicente e formou-se em Direito pela Universidade de Coimbra.

No último período de governação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, atualmente na oposição), entre 2001 e 2016, sob liderança do então primeiro-ministro José Maria Neves, desempenhou vários cargos, nomeadamente os de ministro da Defesa Nacional, dos Negócios Estrangeiros e da Cultura.

