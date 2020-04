Numa mensagem a propósito da comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, que se assinala em 05 de maio próximo pela primeira vez, o chefe de Estado, que detém a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), destacou que o português é falado em oito países, nos quatro continentes, por mais de 250 milhões de pessoas.

"Se o passado fez dela língua da primeira globalização, hoje o português é das línguas mais utilizadas na internet e nas redes sociais, o que lhe dá uma importância global e reforça o seu papel no futuro. Futuro esse que passa, em muito, pela sua expansão fora da Europa, nomeadamente no continente africano e no Brasil", enfatizou o chefe de Estado.