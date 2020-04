A posição foi transmitida aos jornalistas por Jorge Carlos Fonseca, depois de anunciar, numa mensagem à nação, que vai propor ao parlamento a prorrogação do estado de emergência, mas de forma diferenciada, entre as ilhas com casos do novo coronavírus e as ilhas sem casos diagnosticados.

"O Governo pode calibrar as medidas. O Governo pode avaliar as medidas em concreto (...) e pode ter em conta a situação particular de cada ilha. Não é obrigatório, no quadro do decreto de estado de emergência, que as restrições sejam exatamente as mesmas para a Boa Vista (51 casos) ou para a Brava (sem qualquer caso)", explicou.

O Presidente de Cabo Verde anunciou hoje que vai pedir ao parlamento a prorrogação do estado de emergência em todo arquipélago, declarada desde 29 de março e que terminaria às 24:00 de sexta-feira, para vigorar neste segundo período até às 24:00 de 02 de maio nas ilhas com casos de covid-19 confirmados (Boa Vista, Santiago e São Vicente) e até às 24:00 de 26 de abril nas restantes, sem casos da doença.

Além do período mais reduzido deste novo período de estado de emergência para as restantes ilhas, o chefe de Estado explicou que no decreto presidencial que vai enviar para a Assembleia Nacional, para discussão e votação, define as "balizas" para o Governo regulamentar as medidas: "Não é obrigatório que as restrições sejam as mesmas", insistiu.

Cabo Verde cumpre hoje 19 dias, de 20 previstos (no primeiro período), de estado de emergência para conter a pandemia provocada pelo novo coronavírus, com a população obrigada ao dever geral de recolhimento, com limitações aos movimentos, empresas não essenciais fechadas e todas as ligações interilhas e para o exterior suspensas.

Para decidir sobre a prorrogação do estado de emergência, o Presidente da República reuniu-se nos últimos dias com o Governo, partidos políticos, autoridades e especialistas de saúde.

"No meu pensamento, na minha abordagem inicial quando expus ao Governo a minha pretensão, estava a possibilidade de a prorrogação se restringir às ilhas de Boa Vista, São Vicente e Santiago", explicou.

Contudo, admitiu que foi "convencido" por argumentos, "do ponto de vista da epidemiologia e sanitária" da comissão técnica do gabinete de crise, que "era mais seguro ainda, mesmo com um prazo mais curto, manter as outras ilhas" no mesmo estado de emergência.

Ainda assim, e apesar de as restantes sete ilhas (seis habitadas) só terem um segundo período de estado de emergência de nove dias, o Presidente da República prefere esperar, antes de anunciar o levantamento, ainda que de forma gradual, das restrições.

Cabo Verde conta até ao momento com 55 casos confirmados de covid-19 no arquipélago, um dos quais levou à morte do doente e outro já foi considerado recuperado. Deste total, três registaram-se na ilha de Santiago e um na ilha de São Vicente.

Os restantes 51 foram registados na Boa Vista, sendo que além dos 50 no hotel, foi confirmado ainda em março outro caso, de uma turista dos Países Baixos.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 133 mil mortos e infetou mais de dois milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 436 mil doentes foram considerados curados.

PVJ // LFS

Lusa/Fim