"Com muita tristeza recebemos a triste e infeliz notícia das inundações e deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas torrenciais, que causaram a morte de mais de 94 pessoas e danos materiais consideráveis", lê-se na nota publicada no 'site' do Governo da Guiné Equatorial na quinta-feira e que foi endereçada diretamente a Bolsonaro.

"Consternados com esta triste notícia, o povo da República da Guiné Equatorial e seu Governo unem-se a mim para expressar a Vossa Excelência e ao povo brasileiro as nossas mais profundas condolências, expressando o nosso apoio moral e solidariedade. Sentimentos que pedimos a Vossa Excelência que transmita às famílias das vítimas", acrescentou.

Segundo dados oficiais, o temporal que caiu em Petropólis entre a tarde e a noite de terça-feira provocou pelo menos 120 mortos, mais duas centenas de desaparecidos e cerca de 850 pessoas desalojadas. Pelo menos 24 pessoas foram resgatadas com vida.

A tempestade também causou sérios danos materiais e transformou Petrópolis, localizada na região serrana do Rio de Janeiro e um destino turístico muito popular, principalmente entre o público brasileiro, num verdadeiro atoleiro.

Segundo o governo do estado do Rio de Janeiro, essas foram as piores chuvas em Petrópolis desde 1932.

Na tarde de quinta-feira, uma nova tempestade causou inundações em vários pontos da cidade e obrigou alguns bairros a serem evacuados devido ao risco de mais deslizamentos de terra.

Nesta sexta-feira, o Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, regressou ao país de uma viagem internacional que realizou à Rússia e a Hungria, e sobrevoou a região de Petrópolis.

Bolsonaro disse ter observado cenas de destruição equivalentes às verificadas em guerras e anunciou a intenção do Governo de transferir cerca de mil milhões de reais (173 milhões de euros) para ajudar na reconstrução da cidade.

O Brasil e a Guiné Equatorial pertencem à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), a par de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.

