"É o general Biagué Nan N'Tan nomeado chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas", refere o decreto presidencial, divulgado à imprensa.

No decreto, o Presidente guineense justifica a recondução no cargo do general por ser um dos "responsáveis institucionais pela estabilização das Forças Armadas" e "pelo seu distanciamento das querelas políticas".

Umaro Sissoco Embaló destaca também que o general Biagué N'Tan nunca se deixou instrumentalizar e que "sempre norteou a sua atuação com base no respeito pelos princípios da subordinação das Forças Armadas ao poder político e à autoridade democrática".

O decreto salienta que o nome do general foi submetido ao Governo pelo Conselho dos Chefes de Estado-Maior, que, por sua vez, fez a proposta ao Presidente guineense.

O general Biagué N'Tan pelo nomeado pela primeira vez chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas pelo antigo Presidente guineense José Mário Vaz.

