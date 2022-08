A conferência, que se realiza entre hoje e sábado é organizada pelo Governo da Tunísia em conjunto com o Governo do Japão e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), bem como com a União Africana e o Banco Mundial, e vai debater temas como a paz, sociedade e a economia no contexto da recuperação da covid-19 no continente africano, referiu, em comunicado, a agência da ONU para o desenvolvimento.

Durante o encontro, os governos do Japão e da Tunísia, líderes africanos, representantes das organizações internacionais, da sociedade civil e do setor privado vão discutir as "oportunidades e desafios para o desenvolvimento que os países africanos estão a enfrentar", salienta a nota do PNUD.

A primeira Conferência Internacional de Tóquio sobre Desenvolvimento Africano realizou-se em 1993 e pretende reunir líderes africanos e parceiros internacionais para "impulsionar o desenvolvimento sustentável e centrado nas pessoas em África".

