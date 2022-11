"Amanhã vou confirmar com os partidos políticos se há consenso para adiar as eleições", afirmou Umaro Sissoco Embaló, quando questionado pelos jornalistas.

O chefe de Estado, que falava no Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau por ocasiões das celebrações do seu 48.º aniversário, disse também que a função do Presidente da República é marcar eleições, que devem ser organizadas pelo Governo.

O Presidente guineense dissolveu a Assembleia Nacional Popular em maio e marcou eleições legislativas para 18 de dezembro, mas o Governo propôs que fossem adiadas devido a atrasos no início do recenseamento eleitoral, agendado para 10 de dezembro.

A proposta foi apresentada no final de outubro numa reunião do Conselho de Ministros, na qual o Governo informou o chefe de Estado sobre o "consenso alcançado com os partidos políticos em torno da nova data das eleições legislativas antecipadas que, havendo concordância, poderá ser marcada, por decreto presidencial, para uma data posterior a 13 de maio de 2023".

Os partidos com assento parlamentar que deverão ser ouvidos pelo chefe de Estado são o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), Partido da Renovação Social (PRS), Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB) e União para a Mudança.

