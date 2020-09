"O Presidente da República deslocou-se hoje a Bamaco para tomar parte na tomada de posse do Presidente de transição do Mali", refere uma nota à imprensa da Presidência guineense.

Os militares do Mali fizeram um golpe de Estado a 18 de agosto, depondo o Presidente Ibrahim Boubacar Keita, que ocupava o cargo desde 2013, na sequência de várias semanas de instabilidade com protestos e tumultos nas ruas, com multidões a exigir a demissão do chefe de Estado.