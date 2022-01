Segundo os decretos divulgados à imprensa, o atual ministro dos Transportes e Comunicações, Augusto Gomes, vai ser substituído no cargo por Aristides Ocante da Silva, que até aqui ocupava as funções de conselheiro do Presidente, Umaro Sissoco Embaló.

Augusto Gomes foi nomeado ministro da Cultura, Juventude e Desporto.

O novo ministro da Educação Nacional vai ser Abas Djaló, que substitui no cargo Cirilo Mamasaliu Djaló, que vai passar a ocupar a pasta de ministro da Administração Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social.

Para o Ensino Superior e Investigação Científica foi nomeado Timóteo Saba M'bunde.

A atual diretora da Polícia Judiciária, Teresa Alexandrina da Silva, vai ocupar o cargo de ministra da Justiça e de Direitos Humanos, substituindo Iaia Djaló, que morreu em dezembro.

Florentino Fernando Dias, que até aqui ocupava a pasta de secretário de Estado da Juventude e do Desporto, foi nomeado secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros.

Um outro decreto presidencial divulga a nova orgânica do Governo, que vai passar a ter 22 ministérios e nove secretarias de Estado.

