Num nota informativa, enviada à imprensa, o chefe de Estado guineense justifica que decidiu atribuir a medalha Amílcar Cabral por o general do Exército Biagué Nan N'Tan ter conseguido "manter a classe castrense afastada das querelas políticas" e porque colocou as Forças Armadas ao "serviço do país e do povo guineense de acordo com a Constituição da República".

A atribuição da medalha é também justificada com o papel do general Biagué na "preservação e consolidação da paz e estabilidade interna durante os primeiros cinco anos do seu mandato".

O general Biagué Nan N'Tan foi nomeado chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas da Guiné-Bissau pelo antigo Presidente guineense José Mário Vaz, tendo sido reconduzido no cargo por Umaro Sissoco Embaló.

