"Eu já tomei as duas doses da vacina. Da mesma forma exorto as famílias guineenses para se vacinarem ou completarem a dose da vacina", afirmou o chefe de Estado, numa mensagem divulgada à comunicação social.

Na mensagem, Umaro Sissoco Embaló salienta que a pandemia já tirou a vida a dezenas de pessoas na Guiné-Bissau e que a vacinação evita mais hospitalizações e o aumento do número de vítimas mortais.

"Vacine-se e cumpra com as três medidas básicas de proteção: Usar máscara, lavar sempre as mãos com água e sabão e manter o distanciamento das outras pessoas. Com a vacina, a máscara, as mãos limpas e respeitando a distância venceremos esta luta", salientou o Presidente guineense.

A Guiné-Bissau, com cerca de dois milhões de habitantes, está a viver a terceira vaga da pandemia, que está a ser caracterizada por mais infeções, mais internamentos e maior número de vítimas mortais.

Os últimos dados indicam que o país já registou um total acumulado de quase cinco mil casos e 84 vítimas mortais, o que levou o Governo a decretar na quinta-feira uma série de restrições e proibições para tentar conter novas infeções entre a população.

A covid-19 provocou pelo menos 4.333.013 mortes em todo o mundo, entre mais de 205,3 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

MSE // LFS

Lusa/Fim