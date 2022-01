"Nós, antes de realizarmos as eleições presidenciais houve legislativas, mas quem é que saiu vencedor? Não foi o PAIGC. Esse Governo resultou de um consenso com o Presidente da República. Aos outros partidos o que posso aconselhar é para se preparem melhor para as próximas legislativas para poderem ganhar e assim podem reclamar", afirmou o Presidente aos jornalistas.

O chefe de Estado falava à imprensa na cerimónia de posse dos novos membros do Governo, após anunciar uma remodelação governamental na quarta-feira.

"Esta geringonça é feita pelo Presidente da República, de forma que eu desvalorizo essas reivindicações, mas aconselho também os meus amigos do partido Madem (Movimento para a Alternância Democrática) para se prepararem melhor para poderem ganhar as próximas eleições legislativas", disse.

Num comunicado, divulgado na quinta-feira, a Assembleia do Povo Unido -- Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), liderada pelo primeiro-ministro, Nuno Gomes Nabiam, afirmou que a iniciativa de remodelação governamental não partiu do chefe do Governo.

"Informa-se a opinião pública nacional e internacional e os partidos políticos parceiros da coligação que a iniciativa de remodelação governamental não partiu de Sua execelência engenheiro Nuno Gomes Nabiam, primeiro-ministro", pode ler-se no comunicado de cinco pontos da APU-PDGB.

No comunicado, o partido refere que foi "apanhado de surpresa pelo decreto presidencial de mais uma remodelação governamental" e que "não abdica das suas conquistas democráticas no âmbito do atual Governo de coligação".

Numa carta enviada ao primeiro-ministro, o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) referiu que não se devia avançar com a referida remodelação sem antes convocar a cimeira de líderes dos partidos que compõem a coligação, para analisar as propostas do chefe do Governo.

O Madem-G15 disse também que todas as propostas de remodelação devem ser feitas no quadro da aliança "porque fora da esfera deste quadro não será caucionada" pelo partido e "consequentemente não terá o respaldo parlamentar desta formação política na Assembleia Nacional Popular".

Além da APU-PDGB e do Madem-G15, a aliança no Governo integra também o Partido de Renovação Social.

A nova orgânica do Governo da Guiné-Bissau passa a ter 22 ministérios e nove secretarias de Estado.

MSE // VM

Lusa/Fim