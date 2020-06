O chefe de Estado finlandês "condenou veementemente as ações terroristas protagonizados por grupos armados em alguns distritos do norte da província de Cabo Delgado" durante uma conversa telefónica com o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, segundo um comunicado distribuído hoje à imprensa.

Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, está sob ataque desde outubro de 2017 por insurgentes, classificados desde o início do ano pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista.