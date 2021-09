Numa mensagem à Nação, Evaristo Carvalho considerou que "a eleição e, principalmente, aquela que se destina à eleição dos órgãos de soberania, é sempre um ponto alto do exercício da democracia".

O Presidente da República realçou que nestes momentos "os cidadãos eleitores têm, não só o direito, mas também o dever de escolher de forma livre os seus representantes" que "confiarão mandato para dirigir os destinos da nação".

Estão inscritos nos cadernos eleitorais da Comissão Eleitoral Nacional 123.302 eleitores, sendo 108.609 residentes em São Tomé e Príncipe e 14.693 nos 10 países da diáspora onde foi realizado o recenseamento eleitoral.

Na primeira volta realizada em 18 de julho a abstenção foi de 32,24%.

"Assim, aproveito a oportunidade para apelar aos compatriotas, tanto os residentes como os que se encontram na diáspora, para que nesta segunda volta, assumam verdadeiramente a condição de eleitor, e dirijam-se de forma massiva às assembleias de voto, pois, a abstenção não é amiga da democracia", apelou o Chefe de Estado são-tomense.

Evaristo Carvalho pediu ainda respeito pelas vontades dos eleitores que devem exercer sem receio o direito de voto, não permitindo que a sua escolha "seja influenciada por quem quer que seja, ou que a sua vontade seja condicionada pelo medo, pelas chantagens ou promessas manifestamente falsas".

Na sua mensagem à nação "neste momento crucial" da democracia do país com a realização da segunda volta para a eleição do presidente da república em 5 de setembro, Evaristo Carvalho felicitou ao povo, "pelo civismo demonstrado, o que continua a fazer de nós um povo afável e acolhedor, profundamente convicto dos valores da democracia e do papel das eleições democráticas, livres e transparentes".

O Chefe de Estado cessante também felicitou os candidatos Carlos Vila Nova e Guilherme Posser da Costa que que vão disputar a segunda volta no domingo, "na certeza de que os seus percursos pessoais e a trajetória política, farão com que conduzam esta campanha eleitoral observando as leis, os princípios de uma sociedade democrática e os valores éticos que fortificam a democracia".

Evaristo Carvalho completa cinco anos de mandato em três de setembro, mas declarou hoje que vai manter-se em funções até à posse do seu sucessor, isto na sequência de um parecer favorável do constitucionalista português, Vital Moreira, que sustentou que o Presidente são-tomense deve manter-se no cargo até à posse do seu sucessor e que a prorrogação do mandato não necessita de decisão parlamentar.

O Presidente são-tomense, disse hoje que a discussão sobre a substituição interina "não tem fundamento jurídico ou mesmo político" por não se estar "em presença de qualquer impedimento por incapacidade física permanente ou temporária, nem alguma vez o Presidente da República eleito por sufrágio universal direto e secreto foi sujeito ao processo de verificação de perda de cargo", nos casos previstos pela Constituição.

Até que tome posse o novo Presidente da República, o chefe de Estado cessante assegurou que vai exercer as competências constitucionais "muito responsavelmente", "dialogando e concertando de modo permanente com todos os outros órgãos do Estado, para que se encontre sempre as melhores soluções para os problemas [...] em prol da paz, da estabilidade, da tranquilidade e da segurança de todos".

A segunda volta das presidenciais em São Tomé e Príncipe vai ser disputada no domingo por Carlos Vila Nova, apoiado pela ADI, na oposição são-tomense, e por Guilherme Posser da Costa, apoiado pelo MLSTP-PSD e a coligação PCD-MDFM-UDD, que suportam o Governo.

