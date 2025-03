Numa nota de imprensa, a secretaria de imprensa da presidência angolana diz que foram exonerados Júlia Machado, do cargo de embaixadora em Cabo Verde, Maria de Fátima Jardim, do cargo de embaixadora na Itália, e Oliveira Encoge, do cargo de representante permanente de Angola na CPLP.

Como novo representante permanente da República de Angola junto da CPLP, o Presidente angolano, João Lourenço, nomeou Evaristo da Silva.

No mesmo decreto, o chefe de Estado angolano nomeou embaixadores em Cabo Verde, Itália e Hungria, Agostinho da Silva Neto, Josefa Saco e Margarida Izata, respetivamente.

NME // ANP

Lusa/Fim