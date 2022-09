João Lourenço, em mensagem à nova chefe do Governo britânico, disse esperar que o voto de confiança depositado em Mary Elizabeth Truss expresse a convicção de que, sob sua liderança, "poderão ser encontradas soluções para as questões críticas que afligem o povo britânico" para "continuar a trilhar a via do progresso em todos os setores da vida nacional".

O Presidente angolano deseja também, em seu nome e do executivo angolano, à nova primeira-ministra do Reino Unido "votos de muito sucesso no desempenho das funções que acaba de assumir".

Liz Struss venceu a disputa no Partido Conservador britânico e vai substituir Boris Johnson.

