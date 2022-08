A nota refere que a mensagem de João Lourenço a Cyril Ramaphosa, entregue pelo chefe da diplomacia angolana, Téte António, "expressa as boas relações bilaterais que existem entre os dois países e povos, assim como faz uma abordagem das questões regionais, fundamentalmente no que se refere à situação política e diplomática no Ruanda e na República Democrática do Congo".

Angola recebeu um mandato da União Africana em maio passado para ajudar a resolver o contencioso e normalização das relações entre a RDCongo e o Ruanda.

A tensão entre o Ruanda e a RDCongo cresceu exponencialmente nos últimos meses, após o reinício em março dos combates entre o exército e o movimento rebelde de 23 de Março (M23), que, segundo Kinshasa, é apoiado pelo país vizinho, uma acusação negada por Kigali.

Na mensagem divulgada hoje em Luanda, o Presidente João Lourenço referiu-se também às atividades da União Africana, sobretudo da Agenda 2063, respeitante ao desenvolvimento, "além de sublinhar assuntos relacionados com a paz e segurança no que se refere o silenciar das armas no continente".

O comunicado conclui com a informação de que Téte António segue para Dacar, onde será recebido na quinta-feira pelo Presidente do Senegal e atual presidente em exercício da União Africana, Macky Sall.

