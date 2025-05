"Eu gostava de me encontrar com o Montenegro sentado numa mesa para discutir programas, isso é que eu gostava, de discutir as propostas que ele tem e que nós temos", disse o presidente do PPM durante uma ação no Chiado, em Lisboa, quando questionado sobre um eventual cruzamento com o primeiro-ministro no último dia de campanha eleitoral.

Em relação ao programa dos monárquicos, que foram afastados da AD nesta eleição, Câmara Pereira defendeu que a saúde "tem que ser abrangente para todos", seja pública ou privada, e considerou que é para isso que "os impostos servem".

Em matéria de habitação, o presidente do PPM sublinhou a desertificação do interior do país e disse ter propostas para criar um êxodo urbano como parte da solução para o problema habitacional.

"Há imensas casas no interior do país, é uma questão de dar condições aos jovens e quem quiser viver de outra maneira que não seja neste stress da cidade", disse.

Gonçalo da Câmara Pereira afirmou ser necessária a integração dos imigrantes na sociedade e lembrou a historia dos portugueses como um povo viajante.

"Eu tenho a impressão de que o PPM é o único partido que apresenta propostas de integração social... Como dizia o Papa [Francisco], todos, todos, todos temos que cá estar", acrescentou.

O presidente do PPM e também fadista apelou ao voto no partido e cantou um fado em pleno Chiado no último dia de campanha eleitoral.

Os monárquicos desceram da praça Luís de Camões em direção à praça dos Restauradores naquele que foi a ultima ação de campanha do partido.

