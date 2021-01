Póvoa de Varzim e Vila do Conde encerram vias marginais e passadiços

As Câmaras da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, cidades vizinhas do distrito do Porto, decidiram hoje encerrar à circulação pedonal as vias marginais e os passadiços nos concelhos, como medida de combate à propagação da covid-19.