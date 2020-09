Segundo os resultados do "Inquérito sobre o Impacto da Covid-19 nas empresas", realizado entre junho e julho, as restrições adotadas para travar a propagação ditaram que um total de 43.578 trabalhadores perdessem os seus empregos em todo país, sendo a mais afetada a província da Zambézia, no centro de Moçambique, onde 27 mil perderam os seus postos de trabalho.

Segundo o documento, as pequenas empresas foram as que mais encerraram atividades durante este período, afetando, só nesta classe, 41.394 trabalhadores de todas as províncias do país.