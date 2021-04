Portugal, União Europeia e Gulbenkian ajudam a formar médicos na Guiné-Bissau

Um grupo de 30 médicos guineenses começou esta semana a receber formação no âmbito do projeto "Ianda Guiné Saúde" com o apoio de Portugal, União Europeia e Fundação Calouste Gulbenkian, para fortalecer o sistema de saúde da Guiné-Bissau.