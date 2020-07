De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, Portugal tem agora 50.164 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia e 1.717 mortes.

Lisboa e Vale do Tejo, onde tem havido mais surtos ativos, soma hoje 25.448 casos, mais 155 infetados do que na véspera, e mais um morto, o único registado no país em 24 horas.

